Bartek Waglewski „Fisz”: Mam dość tolerowania toksycznych sytuacji Forum

Przeżywam kryzys wiary, to nie jest dla mnie łatwy temat, ale tym bardziej nie lubię świętoszkowania, a przede wszystkim łączenia polityki z religijnością, z sacrum. To mnie odrzuca. Wiara dla wielu moich bliskich to za poważna sprawa, by tak robić - mówi Bartosz Waglewski, Fisz.