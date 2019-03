Robert Mazurek: Dla pedofilii nie ma usprawiedliwienia

A poza tym, jak można stawiać pomniki agentowi SB, no jak można?! Jasne, teczka pracy zniknęła, ale przecież jest numer, jest wszystko, przecież SB by sobie bałaganu w papierach same nie robiło. Słowem, jak można?! W ślad za marszałkiem Borusewiczem pytają o to teraz wszyscy.

Wątpliwości mnie jednak ogarniają, bo gdyby chodziło tylko o to, że ks. Henryk Jankowski donosił esbekom, to przecież żadnej sprawy by nie było. W końcu o historii kontaktu operacyjnego „Delegat" wiedziano od dawna i jakoś wszyscy przymykali oczy. Tak samo jak przez lata przymykali oczy na jego skłonności do mężczyzn, zwłaszcza młodych mężczyzn, a w latach 90. wiedziano o tym powszechnie. Na tyle powszechnie, że wiedziałem o tym ja, młody dziennikarz z Warszawy, który z ks. Jankowskim rozmawiał raz czy dwa i to tylko przez telefon.

Tu dodajmy, że jeśli było coś więcej niż i tak obrzydliwe stosunki z młodymi, ale w końcu dorosłymi chłopcami, to sprawa jest jednoznaczna. Nie ma dla pedofilii żadnego, absolutnie żadnego usprawiedliwienia. Jeśli prawdą jest to, co pisała prasa, że molestował, albo i gwałcił, dziewczynki, to brak słów na określenie tej bestii. Amen. Jednak – przepraszam, ale muszę to dodać – tego jeszcze nikt nie dowiódł, choć to właśnie wydaje s...