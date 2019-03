Eldad Beck: Nasze narody się nie znały

Do wielu Izraelczyków w ostatnim roku po raz pierwszy dotarło, co działo się z polskim narodem w czasie II wojny światowej - mówi Eldad Beck, dziennikarz izraelskiej gazety „Israel Hayom".

Plus Minus: Deklaracje szefa izraelskiego MSZ Izraela Katza o „Polakach, którzy wyssali antysemityzm z mlekiem matki", była skandaliczna, niesprawiedliwa i rasistowska. A jednak można odnieść wrażenie, że znaczna część izraelskiej opinii publicznej ją poparła.

Zacznę od czegoś pozytywnego. Rok temu, gdy wybuchł kryzys spowodowany nowelizacją ustawy o IPN, próbowałem czytelnikom mojego dziennika tłumaczyć polskie stanowisko, przekazać to, co usłyszałem w Polsce. I zostałem dosłownie zmiażdżony przez głosy oburzenia. Ale kiedy parę dni temu skrytykowałem Katza i znów próbowałem przekazać polski punkt widzenia, ataków było już o wiele mniej. U wielu osób pojawiła się wręcz ciekawość tego, co Polacy mają do powiedzenia, choć oczywiście wciąż jest też wielu, którzy nie potrafią panować nad złymi emocjami. Jak w Polsce. Mam więc wrażenie, że właśnie otwiera się możliwość wzajemnego zrozumienia między naszymi krajami.

To wnio...