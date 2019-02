Piotr Liroy-Marzec: Z Ruchem Narodowym oczyścimy stajnię Augiasza

Wielu moich przyjaciół przestanie się do mnie odzywać za to, że wchodzę w koalicję z Ruchem Narodowym, ale biorę to na klatę - mówi Piotr Liroy-Marzec, poseł, raper.

Plus Minus: Bardziej Dmowski czy Ice-T?

Ice-T to mój przyjaciel. Ale jeśli pyta pan o politykę, to Paderewski. On już od czasów podstawówki był dla mnie szczególną osobą. Obrałem sobie go za patrona moich działań sejmowych.

Dla ludzi, z którymi robi pan teraz politykę, to bardziej Dmowski.

Niekoniecznie. Korwin to na pewno nie.

Ale narodowcy już tak.

Przede wszystkim jestem wolnościowcem i centrystą.

Centrystą, który buduje porozumienie z Grzegorzem Braunem, najskrajniejszym wśród skrajnych.

Na tym polega koalicja. Gdybyśmy mieli identyczne upodobania, stworzylibyśmy jedną partię. A Grzegorz Braun, podobnie jak ja, jest twórcą. Jego filmy warto obejrzeć. Naszym celem jest to, by lepiej pomagać ludziom. Z Ruchem Narodowym, z którym spotkałem się już w Kukiz'15, też się różniłem, np. jeśli chodzi o medyczną marihuanę. Pokazałem im badania i ich nastawienie zaczęło się zmieniać. Koalicja jest świetną płaszczyzną do dyskusji.

O czy...