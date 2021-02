Nie tylko zabawna buzia

Audrey Hepburn, jak sugeruje podtytuł filmu „Więcej niż ikona" brytyjskiej dokumentalistki Heleny Coan, była kimś więcej niż tylko uosobieniem stylu i piękna oraz pewnego sposobu życia. Bez wątpienia. Dlaczego więc aż tyle razy pada tu to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki przez ekspertów, ludzi z branży kinowej i przyjaciół gwiazdy?

„Audrey", mimo że to poprawna biografia jednej z najwspanialszych aktorek w historii, zawiera w sobie dokładnie to, czego widz może się spodziewać. A więc – po kolei – opisy traumatycznego dzieciństwa podczas wojny, nazistowskie sympatie jej rodziców, nieudane małżeństwa, rezygnacja z kariery na rzecz wychowania dzieci oraz dowody na wielkie serce kobiety, wieloletniej ambasadorki UNICEF, no i oczywiście zamiłowanie do mody okraszone współpracą z Givenchym. Można tu odnaleźć również istotny paradoks: kochana na całym świecie przez obcych ludzi Hepburn nigdy nie zaznała odpowiedniej miłości od bliskich: ojca, który ją porzucił, czy zdradzających mężów. Nie udało jej się z baletem, poszczęściło w Hollywood, gdzie system studyjny chylił się powoli ku upadkowi, w związku z czym śmiało można uznać ją za jedną z ostatnich klasycznych gwiazd, wyznaczającą trendy na całe dekady.









Ta linearnie poprowadzona hagiografia (nie ma co ukrywać ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ