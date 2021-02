Szczepionkowa solidarność to jedyna droga

Pandemia Covid-19 ujawniła prawdę o nas samych i o rzeczywistych priorytetach naszej cywilizacji.

Jeśli chodzi o deklaracje, to żyliśmy do niedawna w świecie liberalnej demokracji, równych szans, sprawiedliwości i nie tylko narodowej, ale i międzynarodowej solidarności. To ostatnie słowo odmieniano przez wszystkie możliwe przypadki, na setkach międzynarodowych konferencji i spotkań politycznych. Intelektualiści, eksperci, lekarze zapewniali, że proces budowania trochę bardziej sprawiedliwego i wolnego świata wciąż trwa. A potem przyszedł koronawirus, kolejne lockdowny, kryzys zdrowotny, gospodarczy i nasze deklaracje zostały sprawdzone.

„Normalne czasy są jak wymiana formalności podczas oficjalnej rozmowy – nigdy nie musisz ukazywać siebie. Uśmiechasz się, wypowiadasz poprawne frazesy i wychodzisz bez szwanku, bez konieczności pokazywania, kim naprawdę jesteś. Ale kiedy znajdziesz się w kryzysie, jest odwrotnie. Masz wybór. A dokonując wyboru, odsłaniasz w pełni swe serce" – wskazywał papież Franciszek w książce „Powróćmy do marzeń". I dokładnie to dzieje się...

