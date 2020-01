Awans z Patointeligencji

Wypisano nam na tablicy prawdy fundamentalne: nie wolno zabijać i dzielić przez zero" – tak kąśliwie i zgrabnie o systemie edukacji mógłby napisać sam Witold Gombrowicz. Ale Matę najłatwiej porównać oczywiście do Taco Hemingwaya, bo znowu zupełnie znikąd pojawił się bardzo utalentowany i niesztampowy raper, dla którego już na starcie ramy hip-hopowego środowiska są zbyt ciasne.

Trudno będzie mi uniknąć bałwochwalczych tonów, bo debiutanckim albumem Maty jestem szczerze zachwycony. To płyta kompletna, świetna nie tylko jak na debiut, a debiut to po prostu wymarzony. I choć autor nieustannie podkreśla własną niedojrzałość, to paradoksalnie wszystko jest tu bardzo dojrzałe, autentyczne i niewymuszone. Co warto docenić, tym bardziej że oczekiwania po singlu „Patointeligencja", najszerzej komentowanym utworze w historii polskiego rapu, były ogromne. A Mata nie tylko im sprostał, ale spójnym, przemyślanym albumem poprzeczkę na przyszłość zawiesił sobie jeszcze wyżej. Ale nie będzie musiał chyba brać dużego rozbiegu, by i tę przeskoczyć. Bo tak utalentowanego debiutanta w polskim rapie jeszcze nie było. I do tego całkiem nieźle potrafiącego śpiewać.









Solar nie wahał się ani przez chwilę – kontrakt Macie zaproponował właściwie od razu po jego pierwszych nagraniach. A Solar, raper i wydawca z SBM Label, to dziś najważniejsza ...

