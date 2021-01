Mariusz Cieślik & Robert Górski: Wszyscy znajomi Piaska Piasecznego

Piernikowa Baba, Pan Tik Tak, nieoczekiwany powrót Grycanek i funk na Kapitolu.

Nie dzieje się tak dalece nic, że jednym z najważniejszych wydarzeń tygodnia wciąż jest szczepienie brygady Jandy. Teraz wszyscy po kolei żądają dymisji rektora Gacionga. Wypowiedzieli się już w tej palącej kwestii: minister zdrowia, wicemarszałek Sejmu i rzecznik prezydenta. Teraz czekamy na opinię Watykanu.

Okazuje się, że wśród zaszczepionych poza kolejnością byli nie tylko aktorzy i pracownicy TVN-u, ale też biznesmeni, m.in. słynny producent lodów Zbigniew Grycan. To gość, co umie kręcić lody.

Pewien znajomy, któremu opowiedzieliśmy, że Grycan był na słynnej liście, natychmiast zapytał: „A Grycanki?". Z tego co pamiętamy, to akurat im żadne szczepionki nie zaszkodzą. Ani nie pomogą.

Doniesiono nam natomiast, że panią Kieli z TVN wezwano do amerykańskiej centrali Discovery, żeby się wytłumaczyła ze wspólnego szczepienia z brygadą Jandy. Tak że jakby nagle zrezygnowała, to już wszystko wiadomo. To skutki uboczne szczepionki.

Jes...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ