Amy Adams, Christian Bale: To nie Hollywood stworzyło Trumpa

„Vice” to trzeci wspólny film Amy Adams i Christiana Bale'a. Wcielają się w Dicka Cheneya i jego żonę Lynne

O wpływie kina na politykę, aktorskich metamorfozach, amerykańskich konserwatystach i o filmie „Vice", odsłaniającym kulisy Białego Domu – z gwiazdorskim duetem, aktorką Amy Adams i aktorem Christianem Balem, rozmawia Łukasz Adamski.

Plus Minus: Nie mogę uwierzyć w to, co widzę! Gdzie podział się ten cały tłuszcz, który pana obrastał w „Vice"?

Christian Bale: To proste. Większość tłuszczu wydychałem z siebie. Tak tłuszcz opuszcza ciało (śmiech).

Amy Adams: Przekazał go mnie. Dlatego muszę nosić sukienkę (śmiech).

Ch.B.: Ale ja mówię serio, większość tłuszczu tak właśnie opuszcza nasze ciało. Wydychamy go, szczególnie podczas ćwiczeń i diety.

A.A.: Jest wiele metod na utratę wagi po roli. Istnieją nawet ćwiczenia oddechu, które wspomagają metabolizm.

Do „Fightera", za rolę w którym dostał pan Oscara, schudł pan kilkanaście kilo. Teraz przybrał pan ponad 30 kg. Ile trwał powrót do formy?

Ch.B.: Pół roku. Tyle mi zajęło zbicie całej nadwagi.

Sylvester Stallone przytył do roli „Cop Land" kilkanaście kilo i potem twierdził, że obżarstwo było trudniejsze niż utrata wagi na siłowni. Pan ma tak samo?

Ch.B.: Tylko Sylvester Stallone jest takim twardzielem (śmie...