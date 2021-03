Powtórka z niemieckiej rozrywki

Mroczny serial „Dark" należy do największych przebojów Netfliksa. A kiedy coś się udaje, Netflix stara się to powtórzyć. Tak właśnie narodziła się „Równonoc", duński serial bazujący na zbliżonej konwencji, łączącej kryminał, thriller, horror, a nawet widowisko fantasy wykorzystujące lokalne, pogańskie wierzenia. Szkoda tylko, że pozbawione złożoności, która cechowała niemiecki oryginał.

Główna bohaterka, Astrid, pracuje w rozgłośni radiowej. Niedawno rozstała się z mężem, nie ma też wielu przyjaciół. Prawdopodobnie wciąż zmaga się z traumą z dzieciństwa – kiedy miała kilka lat, w jej rodzinnym miasteczku doszło do tragedii. Podczas wycieczki autokarowej zniknęła grupka nastolatków, w tym Ida, starsza siostra Astrid. Nikt nie wie, co ich spotkało. Z wyjazdu wróciło zaledwie troje dzieci i żadne z nich nie potrafiło wyjaśnić, co stało się z pozostałymi. Teraz, po ponad 20 latach, jedno z nich podejmuje próbę kontaktu z bohaterką.









Akcja „Równonocy" toczy się w kilku przestrzeniach czasowych. Współcześnie śledzimy prywatne śledztwo Astrid, ale podglądamy też jej siostrę, Idę, tuż przed zniknięciem. Dowiadujemy się również, jak to wydarzenie wpłynęło na losy rodziny. To nie przypadek – twórcy starają się zagłębić w psychikę bohaterów, pokazać różne sposoby godzenia się ze stratą. Wiele uwagi poświęcają też pogarszającej się kondycj...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ