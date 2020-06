W poszukiwaniu lepszego miasta

- W czasie pandemii przekonaliśmy się, że zieleń w mieście to nie jest tylko fanaberia, nie służy wyłącznie do tego, żeby na ulicach było chłodniej, ale że kiedy ludzie głosują nogami, to głosują za tym, żeby ulice były zazielenione – mówi w magazynie „Plus Minus” Radosław Gajda, architekt, urbanista, współtwórca programu „Good Idea” na YouTubie. Jak powinny zmienić się miasta, a jak się zmienią – czego najbardziej brakuje w naszych metropoliach?

