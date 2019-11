Mariusz Cieślik & Robert Górski: PiS ma Tarantino, opozycja potrzebuje Spielberga

Mowa trawa na Narodowym i nie tylko.

Najpierw Trump, teraz Quentin Tarantino. Obaj poparli PiS. Jeden zniósł wizy, drugi fotografował się z wicepremierem Glińskim na festiwalu Camerimage. I nie było to „Pulp Fiction", tylko true story. Teraz czas na ruch opozycji. Muszą na swoją stronę przeciągnąć Spielberga.

Swoją drogą ciekawe, że taki Tarantino chętnie gada z wicepremierem Glińskim, a byle reżyserek z Polski, co zrobił pół filmu, ma z tym straszliwy problem. Może chodzi o to, że Tarantino tylko filmy robi pojechane, a poza tym jest zupełnie normalny?

Warto dodać, że Richard Gere jednak woli się fotografować z Małgorzatą Kidawą-Błońską. I nawet wpadł do niej do Sejmu. My to rozumiemy. Tak jak Richard Gere uważamy, że pani Małgorzata jest bardzo fotogeniczna. Powiedzielibyśmy nawet, że to pretty women.

Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, chodzi nam wyłącznie o urodę. A skoro już o pani Małgorzacie mowa, to z niecierpliwością czekamy na prawybory w Platformie. Szczerze radu...

