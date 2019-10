Krzyżak: Oczko puszczone w Radiu Maryja

Od wyborów parlamentarnych minęły już dwa tygodnie. Zaraz po nich pisałem na tych łamach, że Kościołowi hierarchicznemu udało się w tych wyborach zachować neutralność. Teraz się okazuje, że podobnie myśli co czwarty Polak. Taki wynik przynosi sondaż, jaki w tydzień po wyborach (18–19 października) przeprowadziła na zlecenie „Rz" pracownia IBRiS.

W badaniu tym zapytaliśmy 1100-osobową grupę Polaków o to, jak postrzegają rolę Kościoła w kampanii wyborczej. Co czwarty (25 proc.) uznał, że Kościół zachował neutralność, 17 proc. respondentów zauważyła pojedyncze przypadki wspierania jednej formacji. Ale aż 42 proc. uznało, że Kościół odegrał w kampanii „znaczącą rolę" i wspierał jedną formację.

Głębsza analiza wyników badania IBRiS tezę tę potwierdza. Spójrzmy zatem na to, kto uważa, że Kościół odegrał w kampanii „znaczącą rolę".

Polityczne zaangażowanie Kościoła po stronie PiS dostrzegły głównie osoby z grupy wiekowej 60–69 lat (60 proc.) oraz 30–39 lat (46 proc.). Głównie osoby z wykształceniem podstawowym (61 proc.) i wyższym (52 proc.), mieszkający w średniej wielkości miastach (50 proc.) oraz w metropoliach (47 proc.). Zdecydowana większość krytycznie oceniających polityczne zaangażowanie Kościoła to ludzie pracujący na umowy o dzieło (65 proc.), bezrobotni (53 proc.) oraz emeryci (52 proc.).

Dalej są to osoby o poglądach lewicowych (83 proc.), które głosowały na Koalicję Obywatelską (77 proc.) lub Lewicę (74 proc.). Przy czym zainteresowanie polityką określający jako duże – 68 proc. Deklarują się jako „wierzący i niepraktykujący" (74 proc.) oraz „niewierzący i niepraktykujący" (62 proc.). Dla 60 proc. z nich głównym programem informacyjnym są „Fakty" w TVN.

Wydaje się, że najistotniejsze są tu trzy ostatnie deklaracje. Politycy KO i Lewicy nie kryją się ze swoim krytycyzmem dla Kościoła. Niemal w każdym badaniu, które go dotyczy, dezaprobatę dla jego działań wyrażają osoby deklarujące się jako niepraktykujący lub niewierzący. Nie bez znaczenia jest też program informacyjny. „Fakty" zdecydowanie częściej aniżeli „Wiadomości" TVP zajmowały się np. słynną frazą o „tęczowej zarazie", która w samym środku kampanii pojawiła się w ustach abp. Marka Jędraszewskiego.

Wydaje się także, że ta sama grupa odbiorców alergicznie reagowała na różne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w kampanii bardzo często odwoływał się do nauczania Kościoła i niejako brał go jako zakładnika. Wszystko to złożyło się w obraz Kościoła, który stoi przy jednej partii.