Tusk przeprasza Ziobrę: Nie miałem osobistych intencji

Opisywany w materiale biznesmen Przemysław Krych został aresztowany pod zarzutem wręczenia łapówki byłemu senatorowi PiS Stanisławowi Kogutowi. W zamian za wolność miał otrzymać ofertę korupcyjną od biznesmena, który powoływał się na byłego, wysokiego rangą funkcjonariusza ABW i CBA. Po wyjściu Krycha z aresztu zgłosił się do niego Adam Hofman, były rzecznik PiS, który proponował mu kolację "ze Zbyszkiem i Patrycją", żeby sobie "wszystko wyjaśnili".

Tusk odniósł się do swojej sobotniej wypowiedzi, w której stwierdził na podstawie materiału Onetu , że "że według zeznań ludzi, pod nazwiskiem, minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo inaczej kogoś wsadzą do więzienia".

Ziobro zarzucił p.o. szefowi PO Donaldowi Tuskowi uciekanie się do "podłych kłamstw". "Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi" - napisał minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych.