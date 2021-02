Konserwatyści z PO chcą referendum ws. aborcji

Na przełomie stycznia i lutego zarząd PO podjął decyzję, że pod kierownictwem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej powstanie zespół, który ma zająć się opracowaniem propozycji dotyczących praw kobiet, w tym aborcji. W ten sposób Platforma chce m.in. odpowiedzieć na zarzuty, że nie zajmuje się tematem aborcji, bo obawia się tej sprawy. Politycy PO mówią, że to wypracowane stanowisko może być wspólne dla znakomitej większości członków ugrupowania, chociaż nie będzie obowiązujące dla wszystkich, bo takie sprawy to kwestia sumienia, co akcentują politycy partii Borysa Budki - pisał w „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko.

Dowiedz się więcej: Platforma Obywatelska chce wyjść z cienia

Wicemarszałek Sejmu zapewniała w wywiadach, że „Platforma nie wyrzuca ani konserwatywnej ani lewicowej kotwicy”, ponieważ „jej siłą jest różnorodność”. Tłumaczyła, że obie kotwice dają politykom PO „poczucie, że rozmawiają ze sobą i wypracowują stanowisko”. - Tak było, przypomnę, kiedyś z in vitro, kiedy udało nam się wspólnie w naszej partii wypracować dobre stanowisko i co więcej, przekonać do tego Polaków – przekonywała na początku lutego. Zapewniła też, że „nie boi się skrzydeł” w partii i zapowiedziała, że PO na pewno nie poprze żadnej ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące aborcji w Polsce.