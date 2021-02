Borys Budka: Aborcja na życzenie nie jest ok

"Rzeczpospolita": Dlaczego podczas konferencji PO zdawkowo były poruszane kwestie zdrowia i gospodarki?

Kwestie gospodarcze będziemy omawiać w poniedziałek na eksperckim panelu prowadzonym przez poseł Izabelę Leszczynę. Pokazaliśmy bardzo jasne, czytelne rozwiązanie dotyczące zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Pokazaliśmy również, że absolutnie nie zgadzamy się z tym, by scentralizować polską służbę zdrowia. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to w Sejmie znajduje się kilka naszych projektów ustaw napisanych na podstawie propozycji przedsiębiorców, dotyczących chociażby tego, by wyrzucić do kosza absurdalne przepisy, które powodują, że przedsiębiorcy dotknięci kryzysem nie dostają pomocy państwa, ponieważ mają niewłaściwe kody PKD.

Podczas konferencji nie podjęliście też takich tematów jak np. sprawy praw kobiet i kwestia aborcji.

W sprawie praw kobiet, również w kwestii ochrony ich zdrowia i życia, i prawa wyboru, w najbliższym czasie PO przedstawi konkretne propozycje. Do kompromisu aborcyjnego nie ma powrotu. Nowa umowa społeczna dotycząca prawa aborcyjnego, powinna być oparta na decyzji kobiety. Osobiście jestem jednak przeciwnikiem „aborcji na życzenie”.