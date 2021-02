Borys Budka: Duża koalicja opozycji jest możliwa

Tak, to zaproszenie do rozmowy o Polsce. Dzisiaj nikt nie przesądza, w jakiej formule opozycja pójdzie do przyszłych wyborów. Pokazujemy, że nie wystarczy wygrać z PiS, ale trzeba w przyszłym Sejmie mieć większość co najmniej 276 posłów, żeby móc skutecznie zmieniać Polskę. W Pałacu Prezydenckim jeszcze przez pewien czas będzie Andrzej Duda, który w swoim ręku ma weto. Weto, którym może zablokować ustawy oczekiwane przez Polaków. Dlatego trzeba mieć odpowiednią większość, by w nowej kadencji szybko wprowadzać zmiany i naprawiać państwo. W sobotę pokazaliśmy, że obecnie koalicja wszystkich demokratycznych ugrupowań opozycyjnych zdecydowanie wygrywa z PiS – to jest w okolicach 270 mandatów.

To pierwszy krok. Dziś nie tworzymy formalnej koalicji. Pokazujemy, że taka koalicja jest możliwa i powinna powstać. Nasi wyborcy domagają się zmiany i współpracy. Odpowiadamy na zapotrzebowanie Polaków. Koalicja, do której zapraszamy naszych partnerów z opozycji, to przyszłość. Ugrupowania opozycyjne, jak PSL, Lewica czy ruch Szymona Hołowni wielokrotnie deklarowały, że są gotowe do współpracy z Platformą. W parlamencie prawie zawsze głosujemy tak samo. W sprawie wielu inicjatyw mówimy jednym głosem, dlatego warto pogłębić porozumienie opozycji, choć dzisiaj jeszcze nie formalizujemy koalicji.

W Senacie wspólnie z PSL, Lewicą i niezależnymi senatorami pracujemy nad ustawą naprawiającą Krajową Radę Sądownictwa. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Senatu. Sędziowie do KRS nie mogą być wybierani przez polityków. Obecni zostali wybrani z naruszeniem Konstytucji, ich wybór jest z mocy prawa nieważny i niezwłocznie powinna być uruchomiona nowa procedura wyboru. Jeśli chodzi o TK, jest kilka propozycji, które muszą być przez opozycję przedyskutowane. Jedna – jak już mówiłem – mówi o zastąpieniu Trybunału Konstytucyjnego izbą konstytucyjną Sądu Najwyższego, druga – o całkowitym nowym wyborze przez parlament, z udziałem Senatu, natomiast trzecia pozostawiałaby wybór członków Trybunału Konstytucyjnego Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli również bez udziału polityków. Ale do tego potrzebna jest zmiana Konstytucji.

Potrzebny jest całkowicie nowy Trybunał Konstytucyjny, bo ten stracił legitymację do wydawania orzeczeń. Możliwa jest na zmiana Konstytucji i na przykład odejście od formuły Trybunału Konstytucyjnego jako odrębnej instytucji i wyposażenie w kompetencje TK jednej z dodatkowych izb Sądu Najwyższego. Podajemy ideę pod dyskusję opozycji, żeby do wyborów mieć to rozstrzygnięte. Nie zamykamy się tylko w swoich pomysłach. Nasze uzgodnienia będą przedstawiane w kolejnych odsłonach.

Hołownia, PSL i Lewica są wściekli na Platformę, że nie skonsultowała z nimi chociażby możliwości użycia logotypów w trakcie konferencji czy chęci współpracy.

Nie będę zdradzał politycznej kuchni. Powiem tak: badania zostały wysłane do wszystkich tych ugrupowań, które zostały wymienione i odbyliśmy rozmowy. Niech koledzy z opozycji przemyślą nasze propozycje na spokojnie. To nie jest czas, żeby obrażać się na kogokolwiek w opozycji, tylko żeby współpracować. Nasze posłanki i posłowie w piątek na zaproszenie Lewicy uczestniczyli w konsultacjach dotyczących ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Popieramy PSL w sprawie ich pomysłów dotyczących zawieszenia podatku od nieruchomości. A co do Szymona Hołowni: nie proponuję mu małżeństwa. Jest czas na współpracę, nie na zabawę w mediach społecznościowych. Polityka to nie jest talent show, to nie jest wyścig na lajki, to nie jest casting. Polityka polega na tym, żeby zbudować skuteczną konstrukcję do zrealizowania tego, co wspólnie proponujemy. Jeżeli zmarnujemy trzy lata na wzajemne uszczypliwości, na podbieranie sobie posłów, to tylko wzmocnimy Kaczyńskiego. Błędem polskiej opozycji było zawsze to, że współpracowała jedynie w wersji last minute. Dlatego np. lewica nie weszła do parlamentu w 2015 r. i PiS przejął władzę, tak upadła formuła szerokiej koalicji do parlamentu w 2019 r., co znowu pozwoliło PiS na zwycięstwo. Nie można popełnić tych samych błędów.

PO nie walczy o przywództwo w opozycji?

Zawsze jest tak, że ktoś musi dać sygnał do działania. Stwórzmy wspólny mianownik programowy – przedstawiliśmy naszą ofertę, ale jesteśmy otwarci na propozycje partnerów. Musimy pokazać inną twarz polityki. Dzisiaj każdy odpowiedzialny polityk, który widzi, jak obecna władza niszczy Polskę, powinien się zastanowić, co jest dla niego najważniejsze. My mówimy: dla nas ważniejsze jest rozwiązanie problemów. Na tym tle spory personalne są nieistotne. Dlatego zacznijmy rozmawiać o programie, personalia zostawmy na później. Jeżeli powielimy błędy z przeszłości, to Kaczyński i jego ludzie będą jeszcze długo dewastowali Polskę.