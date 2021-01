Grodzki: Najtwardszy lockdown w Polsce niewiele dał

- Ufamy polskim przedsiębiorcom, wiemy, że potrafią zadbać w reżimie sanitarnym, by prowadzić swoje działalności bezpiecznie - mówił Budka dodając, że chodzi o branżę hotelarską i gastronomiczną, o przemysł kultury oraz obiekty rekreacyjne przeznaczone do uprawiania sportu.

- Na początku pandemii powtarzaliśmy "testy, testy, testy", teraz powtarzamy "szczepienia, szczepienia, szczepienia" - powiedział z kolei marszałek Senatu.

Zwrócił uwagę, że według oficjalnych danych w Polsce jest ponad 1,2 mln ozdrowieńców ("a więc ludzi stosunkowo bezpiecznych"). - Tych ozdrowieńców naprawdę według polskich i światowych epidemiologów jest 4-5 razy więcej - przekonywał Tomasz Grodzki dodając, że "mimo wolnego tempa szczepień za chwilę będzie ponad pół miliona podwójnie zaszczepionych".

- Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale wierzymy w odpowiedzialność właścicieli hoteli, siłowni, restauracji, stoków, obiektów kulturalnych oraz artystów, dyrektorów obiektów sportowych, jak i w odpowiedzialność Polek i Polaków - mówił. Wskazał na dane o spadku PKB.

- Otwórzmy furtkę do ożywienia gospodarki - apelował.

- Jeżeli ktoś jest ozdrowieńcem, jeżeli ktoś wykona sobie test antygenowy (one są coraz tańsze, kosztują kilkadziesiąt złotych) niech ma możliwość pójścia do restauracji, do hotelu czy do teatru, a właściciele tych instytucji niech zagwarantują, że pracownicy będą regularnie testowani, aby obie strony czuły się bezpiecznie - postulował.

- Tak robią np. Niemcy, którzy mimo ostrych restrykcji mają ciągle otwarte hotele. Oczekują, że gość przyjedzie z negatywnym testem i pracownicy hotelu pokazują gościowi, że również ich testy są negatywne. Tak samo może się dziać w restauracji, na obiekcie sportowym, w teatrze czy na stoku narciarskim czy gdziekolwiek indziej - powiedział Tomasz Grodzki.



Marszałek Senatu ocenił, że polscy przedsiębiorcy "są w autentycznej rozpaczy". - Musimy im pomóc - stwierdził.



Zwrócił też uwagę, że "najtwardszy polski lockdown był, jak było 100 przypadków zakażeń (koronawirusem) dziennie". - I niewiele to dało - ocenił.