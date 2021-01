Rzecznik MZ: Nie możemy otworzyć restauracji i siłowni

Decyzją rządu Mateusza Morawieckiego okres obowiązywania ograniczeń praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej został w Polsce przedłużony do 14 lutego. Zaprezentowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zmiany w restrykcjach obejmują zlikwidowanie godzin dla seniorów, wznowienie działalności przez muzea i galerie sztuki oraz otworzenie sklepów w centrach handlowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego.

Dlaczego nie złagodzone zostały restrykcje dotyczące hoteli, restauracji czy siłowni? - Jeżeli obserwujemy to, co może się stać w Polsce na przykładzie chociażby naszych sąsiadów z południa, z zachodu, na przykładzie Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii, to jeżeli nagle zdecydowalibyśmy się bardzo poluźnić te nasze rygory sanitarno-epidemiologiczne, to za trzy-cztery tygodnie moglibyśmy się obudzić w rzeczywistości, w której musielibyśmy zamykać więcej działów naszej gospodarki niż te, które dotychczas były zamknięte - oświadczył w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.