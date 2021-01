Koronawirus. Obostrzenia po 1 lutego. Rząd przedstawił nowe przepisy

Minister zdrowia konferencję prasową rozpoczął od przedstawienia statystyk dotyczących liczby zakażeń w Polsce. - W ostatnim tygodniu było o 10 proc. mniej niż w tygodniu poprzednim. To na pewno zasługa naszej dyscypliny - powiedział Adam Niedzielski.

- Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie była podstawą do naszego podejmowania decyzji, co do kształtu obostrzeń w najbliższym czasie. Mamy stopniowy spadek zakażeń w Polsce. Impuls świąteczny przyczynił się do spowolnienia tempa spadku - mówił szef resortu zdrowia.

- Ten spadek na poziomie liczby zachorowań mieliśmy również odczuwalny na poziomie liczby zgonów. Ostatni tydzień przyniósł tu też pewną poprawę - spadek też jest mniej więcej 10 procentowy - dodał.

- Musimy bardzo poważnie powiedzieć o dwóch ryzykach, z których jedno dotyczy sytuacji międzynarodowej, a drugie nowych mutacji wirusa - kontynuował minister. - Jeden parametr w postaci dziennej liczby zachorowań to zbyt mała podstawa do podejmowania ostatecznej decyzji - wyjaśnił.

Nauka w szkołach nadal zdalna, ale biznes domaga się zmian

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią, że z powodu zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 13 879 osób. Od środy liczba pacjentów spadła o 241. Ostatni raz mniej niż 14 tys. chorych na COVID w polskich szpitalach było w Polsce 28 października (13 931)