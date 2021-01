Mentzen: Dlaczego w hotelu poselskim wirus jest niegroźny?

"Mam nadzieję, że domów ten rząd zamykać nie będzie"

Co w sytuacji, gdy nie będzie miejsca w szpitalu? - padło pytanie. - Jeżeli dobrze pamiętam, to lata temu odpowiedzialność za szpitale wzięło na siebie państwo, w związku z czym to państwo jest odpowiedzialne za to, żeby znaleźć wszystkim potrzebującym miejsca w szpitalach - odpowiedział Sławomir Mentzen.



Polityk Konfederacji mówił, że państwo w zamian za pobierane pod przymusem składki "zobowiązało się do tego, że będzie nas leczyć". - I to, że przez prawie rok państwo nie dostosowało szpitali do zwiększonego zapotrzebowania to jest wina państwa i nikogo innego - ocenił.

Sławomir Mentzen podkreślił, że pod względem liczby nadmiarowych zgonów na milion mieszkańców Polska zajmuje drugie najgorsze miejsce w UE. - To, co robi obecny rząd jest po prostu tragiczne i wyniki mamy najgorsze z możliwych - zaznaczył.

- Nie ma żadnych badań pokazujących, że noszenie maseczek na powietrzu cokolwiek daje. Cała Europa chodzi zamaseczkowana prawie od roku i nic to nie powstrzymuje tej epidemii, ona dalej jest - mówił przedstawiciel Konfederacji. Powołał się na dane berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha z października 2020 r. o tym, w jakich miejscach najczęściej dochodzi do transmisji wirusa.

- Okazuje się, że przeważająca większość zakażeń pojawia się w miejscach pracy oraz w domach. Mam nadzieję, że domów ten rząd zamykać nie będzie - dodał podkreślając, że według badań liczba zakażeń w gastronomii "jest minimalna, to margines marginesu".

Zdaniem Mentzena, można "swobodnie otwierać restauracje i nie dojdzie do żadnego zwiększenia zachorowań".