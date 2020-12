Schetyna o porozumieniu ws. budżetu UE: Niczego nie wygraliśmy

- Osiągnięto porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz funduszu odbudowy - poinformował w czwartek wieczorem Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. - Teraz będziemy mogli rozpocząć odbudowę naszych gospodarek - dodał Michel stwierdzając, że pakiet odbudowy wpłynie na zieloną i cyfrową transformację Unii.

Zdaniem Grzegorza Schetyny w wypracowaniu porozumienia „kluczowa była wizyta premiera Węgier Viktora Orbána w Warszawie i przekonywanie Jarosława Kaczyńskiego”. - Propozycja prezydencji niemieckiej w ostatniej chwili, ta końcowa, miała zagwarantować porozumienie. Oni chcieli zamknąć te negocjacje w czasie swojej prezydencji i to im się udało. Natomiast zostaliśmy sami, tak naprawdę. Niczego nie wygraliśmy, stworzyliśmy kłopot. Daliśmy wsparcie Orbánowi, który jako zręczny negocjator wynegocjował dużo dla siebie. My zostaliśmy w oślej ławce a zaakceptowaliśmy wszystkie oczekiwania, które zostały nam przedstawione. Niepotrzebna walka z wiatrakami - tak bym to ocenił - komentował w TVN24.