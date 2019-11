Rzecznik PO: Platforma jest przeciw podniesieniu wieku emerytalnego tv.rp.pl

- Platforma Obywatelska wielokrotnie podkreślała, że jest przeciw podniesieniu wieku emerytalnego i to stanowisko podtrzymuje - oświadczył rzecznik partii Jan Grabiec w reakcji na słowa senatora Bogdana Zdrojewskiego, który w rozmowie z "Wprost" ocenił, że Platforma powinna mówić wyborcom, że jak dojdzie do władzy to wiek emerytalny podniesie.