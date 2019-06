Neumann: Nie widzę szans na to, żeby jakaś trzecia siła pojawiła się w środku

- Na pewno wybory 26 maja pokazały, że w Polsce są dwa bloki - rządzący i opozycyjny, który nie wygrał, ale to 38,5 proc. jest fundamentem do tego, żeby odbić się wyżej i starać się wygrać wybory jesienią - ocenił Sławomir Neumann, szef klubu Platformy Obywatelskiej.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS otrzymało 45,38 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,69 proc., a Lewica Razem 1,24 proc.

Po wyborach Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało, że opuszcza KE i tworzy własną Koalicję Polską. - Wojna religijna zmieniła wyniki wyborów. Jesteśmy partia ludową, wierną tradycjom i ideałom chrześcijańskim - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłaszając budowę przed jesiennymi wyborami bloku, na czele którego staną ludowcy.

- Co najważniejsze, to jest wysoka frekwencja, jeżeli chodzi o wybory europejskie - 45 procent - komentował w TVN24 Sławomir Neumann. - Pełna zgoda - nigdy takiej nie było, ale to i tak niska frekwencja, jaka będzie (w porównaniu do tej, jaka będzie) w wyborach sejmowych, bo ona pewnie będzie grubo przekraczała 50 procent. Wszystko jest jeszcze na stole i o wszystko można pograć - ocenił.

Szef klubu PO stwierdził, iż "wybory 26 maja pokazały, że w Polsce są dwa bloki". Dodał, że wynik Koalicji Europejskiej "jest fundamentem do tego, żeby odbić się wyżej i starać się wygrać wybory jesienią".

- Nie widzę szans na to, żeby jakaś trzecia siła pojawiła się w środku. Trzecia siła, przy metodzie d’Hondta, jest jeszcze bardziej osłabiająca. Należy budować programową, dobrą, wspólną ofertę, bo jednym z powodów kłopotów KE jest to, że ten przekaz był wspólny przy wyborach europejskich, ale dużo rozgrywało się w sprawach wewnętrznych, polskich - tłumaczył Neumann.

- Jeżeli dogadamy to wszystko i będziemy bronić programu, to taki blok opozycji ma szanse być poważną alternatywą - zapowiedział polityk Platformy.