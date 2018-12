Grzegorz Schetyna: To nie pożeranie. Budujemy wspólny klub

- To nie jest wrogie. Jest za zgodą i z inicjatywy szefowej klubu - tak o powstaniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mówi Grzegorz Schetyna.

Ośmiu posłów dołączyło do klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej. Klub Nowoczesnej staje się kołem, ponieważ stracił tym samym wymaganą liczbę członków.

- To nie jest pożeranie, tylko budowanie i integrowanie środowisk, budowanie wspólnego klubu. To nie jest wrogie (przejęcie - red.). Jest za zgodą i z inicjatywy szefowej klubu - skomentował przewodniczący PO Grzegorz Schetyna w rozmowie z TVN24.

- Nie chcę ingerować w relacje wewnątrz .Nowoczesnej. Nie chcę i nie pozwolę na to, żeby mój pomysł polityczny, czy o tym, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie z Katarzyną Lubnauer i z ludźmi z .Nowoczesnej, czyli proces integracyjny obu środowisk, żeby on był czymś złym. Nie pozwolę na to, żeby tworzyć i wpychać tę sytuację, która dzisiaj dzieje się, w jakieś złe relacje i zły kontekst - dodał.

- Wiem, że są emocje w .Nowoczesnej. Wiem, że to potrwa. Ale jestem umówiony z Katarzyną Lubnauer na rozmowę i będę dalej, tak jak robiłem to przez miesiące wspólnej kampanii KO, namawiał ją do tego, żeby integrować środowiska, by być gotowym do wyborów europejskich - powiedział Schetyna.