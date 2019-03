Joachim Loew stawia na młode lwy

Ruszają eliminacje do najdziwniejszego turnieju piłkarskiego. Pół Europy będzie walczyć o mistrzostwo na 12 stadionach rozsianych od Dublina po Baku.

Listę miast, które będą gościć finalistów tego niezwykłego turnieju, uzupełniają Kopenhaga, Bukareszt, Amsterdam, Bilbao, Budapeszt, Glasgow, Monachium, Sankt Petersburg, Rzym i Londyn, gdzie zostaną rozegrane mecze o medale.

Euro 2020 to spadek po Michelu Platinim. Były szef UEFA, dając święto wszystkim Europejczykom, chciał uświetnić obchody 60. rocznicy utworzenia federacji. A przy okazji zapewnić jej jeszcze większe zyski. Już wiadomo, że ten eksperyment nie doczeka się kontynuacji. Cztery lata później mistrzostwa zorganizuje tylko jeden kraj (Niemcy).

Eliminacje Euro 2020 będą mieć ekspresowe tempo. Finalistów poznamy już w listopadzie. Awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej z dziesięciu grup, cztery pozostałe miejsca zarezerwowano dla uczestników Ligi Narodów.

Broniący tytułu Portugalczycy już na starcie zmierzą się z najgroźniejszymi rywalami w swojej grupie: do Lizbony przyjadą Ukraińcy i Serbowie. Do kadry wraca Cristiano Ronaldo. Po nieudanym mundialu w Rosji gwiazdor zrobił sobie wolne od reprezentacji. Najpierw chciał skupić się na aklimatyzacji w Turynie, później wolał przeczekać, aż ucichnie sprawa rzekomego gwałtu. Mimo jego nieobecności Portugalia i tak zakwalifikowała się do turnieju finałowego Ligi Narodów, została nawet jego gospodarzem (zagrają w nim w czerwcu także Anglicy, Szwajcarzy i Holendrzy).

Powrót Ronaldo to bez wątpienia jedno z wydarzeń nadchodzących eliminacji. Drugim będzie rywalizacja Holandii z Niemcami. Ta para budzi emocje od zawsze, ale odkąd Holendrzy przyczynili się do spadku sąsiadów z dywizji A Ligi Narodów, napięcie stało się jeszcze silniejsze. Pierwszy mecz już w niedzielę w Amsterdamie. Na stadionie Johana Cruyffa – tym samym, na którym niespełna pół roku temu odradzająca się po latach posuchy holenderska drużyna rozbiła Niemców 3:0.

Klęska na mundialu i niepowodzenie w nowych rozgrywkach UEFA sprawiły, że Joachim Loew zrezygnował z trzech gwiazd Bayernu, bez których wcześniej trudno było sobie wyobrazić reprezentację byłych mistrzów świata. Selekcjoner Niemców podziękował Matsowi Hummelsowi, Jerome'owi Boatengowi i Thomasowi Muellerowi. W ich miejsce powołał debiutantów: obrońców Herthy i RB Lipsk Niklasa Starka oraz Lukasa Klostermana, a także pomocnika Werderu Brema Maximiliana Eggesteina. – Młodzież musi wziąć większą odpowiedzialność. Rok 2019 ma być nowym otwarciem – zapowiada Loew, który w Monachium stał się persona non grata.

Do stosunkowo łatwej grupy trafili Francuzi. Eliminacje rozpoczynają od podróży do Kiszyniowa, ale Didier Deschamps uczula swoich piłkarzy, że nikt się przed nimi nie położy tylko dlatego, że są mistrzami świata. – Historia pokazuje, że w kwalifikacjach często mamy problemy – przypomina trener Trójkolorowych, którzy trzy dni później spotkają się w Paryżu z Islandią.

Eliminacje Euro 2020

GRUPA A

Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo

Piątek: Bułgaria – Czarnogóra (18.00); Anglia – Czechy (20.45, TVP Sport, Polsat Sport).

Poniedziałek: Kosowo – Bułgaria (20.45); Czarnogóra – Anglia (20.45, Polsat Sport News).

GRUPA B

Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, Luksemburg

Piątek: Luksemburg – Litwa (20.45); Portugalia – Ukraina (20.45, Polsat Sport Extra).

Poniedziałek: Luksemburg – Ukraina (20.45); Portugalia – Serbia (20.45, Polsat Sport Extra).

GRUPA C

Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, Białoruś

Czwartek: Holandia – Białoruś (20.45, Polsat Sport Extra); Irlandia Północna – Estonia (20.45).

Niedziela: Holandia – Niemcy (20.45, Polsat Sport Extra); Irlandia Północna – Białoruś (20.45).

GRUPA D

Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, Gibraltar

Sobota: Gruzja – Szwajcaria (15.00, Polsat Sport News); Gibraltar – Irlandia (18.00, Polsat Sport News).

Wtorek: Irlandia – Gruzja (20.45); Szwajcaria – Dania (20.45, Polsat Sport).

GRUPA E

Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan

Czwartek: Chorwacja – Azerbejdżan (20.45); Słowacja – Węgry (20.45).

Niedziela: Walia – Słowacja (15.00, Polsat Sport News); Węgry – Chorwacja (18.00).

GRUPA F

Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, Malta

Sobota: Malta – Wyspy Owcze (18.00); Szwecja – Rumunia (18.00, Polsat Sport); Hiszpania – Norwegia (20.45, Polsat Sport).

Wtorek: Malta – Hiszpania (20.45); Norwegia – Szwecja (20.45, Polsat Sport Extra); Rumunia – Wyspy Owcze (20.45).

GRUPA H

Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, Andora

Piątek: Albania – Turcja (20.45); Andora – Islandia (20.45); Mołdawia – Francja (20.45, Polsat Sport News).

Poniedziałek: Turcja – Mołdawia (18.00, Polsat Sport News); Andora – Albania (20.45); Francja – Islandia (20.45, TVP Sport, Polsat Sport).

GRUPA I

Belgia, Rosja, Szkocja, Cypr, Kazachstan, San Marino

Czwartek: Kazachstan – Szkocja (16.00, Polsat Sport); Cypr – San Marino (18.00); Belgia – Rosja (20.45, Polsat Sport News).

Niedziela: Kazachstan – Rosja (15.00); San Marino – Szkocja (18.00); Cypr – Belgia (20.45, Polsat Sport News).

GRUPA J

Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Grecja, Armenia, Liechtenstein

Sobota: Bośnia i Hercegowina – Armenia (20.45); Włochy – Finlandia (20.45, Polsat Sport Extra); Liechtenstein – Grecja (20.45, Polsat Sport News).

Wtorek: Armenia – Finlandia (18.00, Polsat Sport); Bośnia i Hercegowina – Grecja (20.45); Włochy – Liechtenstein (20.45, Polsat Sport News).