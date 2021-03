21. kolejka Ekstraklasy. Selekcjoner patrzy

Do poniedziałku selekcjoner musi podać ostateczną kadrę na marcowe mecze eliminacji mundialu z Węgrami, Andorą i Anglią. W szerokim składzie znalazło się 35 nazwisk, w tym sześć z Ekstraklasy. Poza Bartoszem Kapustką sami debiutanci.

To Bartosz Slisz z Legii, Kamil Piątkowski z Rakowa, Tymoteusz Puchacz z Lecha oraz Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski z Pogoni. Być może część z nich otrzyma zaproszenie na pierwsze zgrupowanie Sousy (przyjedzie ok. 25 piłkarzy). Wszyscy dostali za to sygnał, że warto pracować, bo selekcjoner przygląda się uważnie także młodzieży.