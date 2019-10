Ronaldo chciałby grać tylko w ważnych meczach

Cristiano w lutym skończy 35 lat i choć jego wiek biologiczny jest o wiele niższy, upływającego czasu nie oszuka. Chciałby grać mniej, by zachować siły na „mecze, które go motywują”. Ma na myśli spotkania w Lidze Mistrzów i kadrze. – Ale muszę zachowywać się profesjonalnie, być lojalnym wobec klubu, który mi płaci, i pokazywać się z najlepszej strony każdego dnia – zdaje sobie sprawę.

Ronaldo odniósł się też do rywalizacji z Leo Messim. – Wiele osób mówiło, że gra w jednej lidze nas napędzała, czyniła nas lepszymi. To prawda. W Madrycie czułem jego obecność bardziej, niż gdy grałem w Manchesterze – przyznaje Portugalczyk. – To była zdrowa rywalizacja. Leo powiedział niedawno, że tęskni za tymi czasami.