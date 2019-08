Superpuchar Niemiec: Borussia pokonała Bayern

W meczu otwierającym kolejny sezon niemieckiej piłki, wicemistrzowie Niemiec okazali się lepsi od mistrzów. Przygotowując się do sezonu Bayern Monachium wygrał cztery mecze, jeden zremisował i dwa przegrał. Borussia Dortmund wygrała w trakcie przygotowań pięć razy - przypomina Onet.

Piłkarze z Dortmundu mogli objąć prowadzenie już w 1. minucie. Po błędzie Niklasa Suele niepilnowany Marco Reus strzelał z bliska, ale Manuel Neuer był na posterunku. Bramkarz Bayernu zdziwił swych kibiców akcją w 15. minucie, gdy wybiegł daleko od bramki, chcąc przeciąć podanie, dał się przy tym wyprzedzić Paco Alcacerowi. Hiszpan uderzył z daleka, ale nie trafił do pustej bramki.

Piłkarze Bayernu mieli swoje szanse w 22. i 26. minucie. Najpierw jednak Marwin Hitz obronił uderzenie Kingsleya Comana, a później zagranie Lewandowskiego, który głową odbił piłkę po strzale Thomasa Muellera.

Do przerwy żadnemu z zespołów nie udało się zdobyć gola. Wynik przestał być jednak remisowy niedługo po wznowieniu gry. W 48. minucie błąd popełnił Thiago, który atakowany przy bocznej linii niefortunnie podał do Jadona Sancho. Ten zagrał do Alcacery, a Hiszpan z szesnastu metrów z woleja strzelił przy słupku, pokonując Neuera.