Kamil Grosicki zdobył gola w wygranym przez Hull City 2:0 meczu Championship ze Stoke City - relacjonuje Onet.

Hull City, po bardzo kiepskim początku sezonu, teraz włącza się do walki o prawo do udziału w barażach, których stawką będzie awans do Premier League (w barażach zagrają drużyny z miejsc 3-6) - czytamy w Onecie.

Hull jest obecnie dziesiąte w tabeli. Do szóstego miejsca traci cztery "oczka".

Oprócz Grosickiego do bramki Stoke trafił jeszcze Jarrod Bowen.

Grosicki w tym sezonie Championship strzelił już pięć goli i zaliczył sześć asyst.