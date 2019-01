Przejmujący spot Chelsea Londyn w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia każdego roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie w 1945 roku.

Z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przejmujące wideo nagrał piłkarski klub Chelsea Londyn. W krótkim filmie występuje m.in. drugi trener Chelsea, były piłkarz Gianfranco Zola, a także kibice i pracownicy klubu.

"27 stycznia wspominamy Holokaust, podczas którego zamordowano sześć milionów Żydów i kolejne miliony niewinnych ludzi straciły życia z rąk nazistów. Miliony mężczyzn, kobiet i dzieci, pokolenia rodzin takich jak twoja i moja... zniknęły" - mówią osoby nagrane w klipie.

Please take a moment to watch this. #WeRemember pic.twitter.com/9caXmbpRRH