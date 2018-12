Papież Franciszek: Kapłaństwo nie jest dla homoseksualistów

- Kościół zaleca, by osób o zakorzenionej tendencji homoseksualnej nie przyjmować do posługi kapłańskiej ani do zgromadzeń zakonnych. Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie są dla nich – mówi twardo papież w Franciszek w rozmowie z o. Fernando Prado. Książkowy wywiad z papieżem na temat życia zakonnego ukazał się w poniedziałek jednocześnie w 14. krajach świata, w tym także w Polsce.

Franciszek, odnosząc się do problemu homoseksualizmu zauważa, że duża liczba osób o takich skłonnościach wśród księży i zakonników wynika prawdopodobnie z tego, że „być może w którymś momencie nie poświęcono problemowi należytej uwagi”.

– Homoseksualizm jest kwestią bardzo poważną, którą od początku trzeba we właściwy sposób rozeznawać z kandydatami, jeśli to o nich chodzi – mówi papież. – Musimy być wymagający. Można wręcz odnieść wrażenie, że w dzisiejszym społeczeństwie homoseksualizm jest w modzie, w jakimś stopniu wpływa to nawet na życie Kościoła – zauważa.

Co robić z księżmi, zakonnikami i zakonnicami o skłonnościach homoseksualnych? - Należy ich zdecydowanie nakłaniać do pełnego przeżywania celibatu, a przede wszystkim do tego, by byli w najwyższym stopniu odpowiedzialni i starali się nie gorszyć nigdy ani swoich wspólnot, ani świętego, wiernego ludu Boga, prowadząc podwójne życie – wyjaśnia Franciszek i dodaje: - Lepiej, by porzucili posługę czy życie konsekrowane niż wiedli podwójne życie.

Wywiad z papieżem „Siła powołania – o życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele”, który przeprowadził hiszpański zakonnik o. Fernando Prado, dyrektor wydawnictwa ojców klaretynów w Madrycie ukazał się w poniedziałek m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Włoszech, Brazylii, Argentynie, USA. W Polsce książka ukazała się nakładem Wydawnictwa „Święty Wojciech” z Poznania.