Robert Gwiazdowski: Akcyza na zdrowie

Wódkę niektórzy robią nawet z metanolu. Ale to ryzykowne zajęcie, bo może się skończyć śmiercią pijącego. Policja prowadzi jednak w sprawach śmierci na skutek zatrucia metanolem poważniejsze akcje niż w razie znalezienia w wódce wolnych rodników chloru. A skąd się one tam biorą? Można do produkcji wódki użyć wody z kranu – a w wodzie jest przecież chlor. Ale pojawiają się one także, gdy do etanolu skażonego dla potrzeb przemysłowych benzoesanem denatonium dodamy podchloryn sodu. Jest gorzki jak cholera, za to mało toksyczny, więc nie jest przyczyną zgonów, co zmniejsza ryzyko stosowania. Nie zmienia też koloru ani zapachu etanolu. Na pytanie: „Jak wytrącić benzoesan denatonium", Google pokazuje ponad 1000 wyników w 0,25 s. A jak ktoś nie chce śladów za sobą zostawiać, kupując podchloryn, to kupuje środki do czyszczenia toalet – np. Domestos, w którym tenże podchloryn jest zawarty. Ten patent świetnie się sprawdza – zwłaszcza przy podrabianiu wódek kolorowych, które można dodatkowo posłodzić. Akcyza więc działa na zdrowie.