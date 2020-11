Krzysztof Wąsowski: Rozszerzenie Systemu Dozoru Elektronicznego potrzebne jak nigdy

Takie działania ustawodawcy okazały się szczególnie istotne w sytuacji przeludnienia jednostek penitencjarnych, w których było wręcz niemożliwe takie rozlokowanie osadzonych, aby mogli zachowywać pożądany dystans społeczny. Zarówno w zakładach karnych jak i aresztach śledczych warunki sanitarne często są niedostosowane do zachowywania restrykcyjnych zasad higieny wymaganych w warunkach pandemicznych. Na zaistniałą sytuację ministerstwo sprawiedliwości zareagowało szybko.

Tym samym obecnie z dobrodziejstwa systemu dozoru elektronicznego mogą korzystać także skazani, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 18 miesięcy (ale nie dotyczy to sytuacji tzw. recydywy – opisanej w art. 64 § 2 Kodeksu karnego). Już samo „wydłużenie" przesłanki „wysokości skazania" spowodowało zwiększenie kręgu potencjalnych „kandydatów" do skorzystania z możliwości odbywania orzeczonej kary izolacyjnej poza typowym w takich przypadkach miejscem odosobnienia. Zgodzić się wypada z uzasadnieniem tej zmiany przez resort sprawiedliwości, że w aktualnej sytuacji epidemiologicznej poszerzenie kręgu odbywania takich kar poza zakładem karnym, jest jednym z najbardziej skutecznych działań prewencyjnych, istotnie redukujących zagrożenie szybkiego wzrostu zachorowań i rozpowszechniania się epidemii.

Dodatkowo warto podkreślić, że beneficjentami systemu „zdalnego" odbywania kary stała się większa grupa skazanych, która z kryminologicznego punktu widzenia może odbyć swoją karę bez konieczności izolacji, tym samym zwalniając „miejsce" dla sprawców, którzy nie rokują pozytywnie na odbywanie kary w warunkach wolnościowych (ze względów na charakter popełnionego czynu lub czynów względnie na poważne ryzyko powrotu do przestępczej działalności). Ten kierunek w ustawodawstwie penitencjarnym należy ocenić pozytywnie. Powinien on przejść w stały trend. Przede wszystkim ze względu na wspomnianą wcześniej rokowania kryminologiczne i resocjalizacyjne.

W mojej ocenie wydaje się to być argument podstawowy. Nie tylko w powszechnym odczuciu społecznym, ale także z obserwacji dokonywanych przy wykonywaniu praktyki adwokackiej, wielu skazanych odbywających karę izolacyjną (pozbawienia wolności), nie tylko nie ulega resocjalizacji, ale wręcz demoralizacji. W wielu sytuacjach odbycie takiej kary przez skazanego „po raz pierwszy" prowadzi do wykształcenia „zawodowego" przestępcy. Z punktu widzenia polityki państwa w zakresie globalnie rozumianego bezpieczeństwa obywateli, taka sytuacja jest zdecydowanie dysfunkcyjna i wysoce niepożądana.

Poza tym korzystanie przez sądy penitencjarne z dobrodziejstwa zezwalania na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez szerszą grupę skazanych, zdecydowanie obniża koszty utrzymania skazanych w warunkach izolacji więziennej (według danych ujawnionych przez resort sprawiedliwości odbywanie kary w systemie elektronicznym wynosi jedynie ok. 20% kosztów odbywania kary przez skazanego w jednostce penitencjarnej). Warto przy tym podkreślić, że skazani odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego winni zapewnić sobie utrzymanie, mają możliwość kontynuowania bądź podejmowania pracy zarobkowej, co daje im możliwość regulowania swoich zobowiązań. Mają także możliwość poddania się procesowi terapii uzależnień, zachowania więzi rodzinnych i społecznych. Takie możliwości niewątpliwie zwiększają szansę na pełniejszą resocjalizację, co niewątpliwie jest pożądane społecznie.