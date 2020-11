Tomasz Pietryga: Koronawirusowa patolegislacja

Ten stan się jednak pogłębia. Ustawy pisane nocą, akcje legislacyjne, które prowadziły do przyjęcia aktu prawnego w 48 godzin. To, co na początku szokowało, dziś stało się normą – nie tylko dla PiS, ale i dla opozycji. Np. ustawa podwyżkowa – do jej ekspresowego uchwalenia (bez względu na finał tej sprawy) przyłożyli rękę wszyscy.