Przemysław Wojtasik: Łamigłówki na czas epidemii

Co na to skarbówka? Ministerstwo Finansów próbuje rozwiewać wątpliwości w broszurach na swojej stronie internetowej. Ale nie jest w stanie rozwiązać problemów firm, które fakturują setki czy tysiące transakcji.

Próżno jednak liczyć na to, że będzie prościej i szybciej. Po pierwsze, mali też muszą oznaczać transakcje. Po drugie, nowa aplikacja wymaga więcej niż stara. Przykładowo, w poprzedniej wersji e-mikrofirmy wystarczyło wpisać, co kupujemy i podać kwotę netto. System wyliczył VAT i brutto. A jak zaznaczyliśmy, że odliczamy tylko połowę podatku od wydatków na samochód, uwzględnił to w ewidencji. Teraz trzeba podzielić na połowę i wszystko wpisać samemu. Różnica niby nieduża, jak ktoś ma jedną fakturę to się nie napracuje. Jak dziesięć (sto) może już mu się znudzić.