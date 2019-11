Zbigniew Ziobro – ciąg dalszy nastąpi, czyli wyzwania na drugą kadencję

To już jednak za nami. A co przed nami? Stare jak świat problemy – przeciążone sądy, ciągnące się latami procesy i miliony złotych, jakie państwo płaci za opieszałość wymiaru sprawiedliwości. Remedium na to mają być zmiany procedur: karnej i cywilnej. Na odpowiedź, czy pomogą, trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak na efekty walki z mafią, w tym lekową.

To nie wszystko. Już kilka lat temu minister zapowiadał zmiany, które mogłyby pomóc w uzdrawianiu sądów: ograniczenie kognicji sądów, wprowadzenie instytucji sędziego pokoju oraz sędziego śledczego czy wreszcie zmiany w organizacji sądów powszechnych. Jest wiele do zrobienia i wydaje się, że kolejne cztery lata powinny wystarczyć, by się z nimi uporać. Doprowadzić trzeba też do końca zmiany w kodeksie karnym, które wprawdzie minister przeprowadził przez parlament, ale dość skutecznie, na długie miesiące, zablokował je swoją decyzją najpierw prezydent Andrzej Duda, a teraz Trybunał Konstytucyjny.