Robert Gwiazdowski: W polskim sądownictwie wszystko jest możliwe

Co ciekawe, sądy administracyjne „wobec braku wątpliwości co do konstytucyjności tych przepisów" uparcie nie uwzględniały wniosków o wystąpienie w tej sprawie do TK. A wątpliwości istnieją. I muszą być chyba poważne, skoro marszałek Kuchciński w stanowisku Sejmu stwierdził, że kwestionowany przepis z konstytucją zgodny nie jest. Za to prokurator Ziobro stwierdził, że jest. Obaj mają rację. Jak to możliwe? W polskim sądownictwie wszystko jest możliwe.