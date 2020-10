Marcin Piechocki: CBA już skazało mec. Giertycha

Fakt braku poinformowania samorządu adwokackiego z odpowiednim wyprzedzeniem o czynnościach przeszukania w domu i kancelarii adwokata, co stwarza ryzyko naruszenia tajemnicy adwokackiej oraz spraw powierzonych przez Klientów kancelarii, jest poważnym uchybieniem. Dopiero w trakcie przeszukań członkowie ORA o sprawie dowiedzieli się z mediów i dołączyli w trakcie czynności. Poza tym - po co przeszukuje się kancelarie adwokacką? Przecież tam znajdują się akta spraw, a nie mówimy o przestępstwie przeciwko życiu lub zdrowiu.

Wielkie zdziwienie budzi fakt kontynuowania przeszukania w domu Mecenasa, pod jego nieobecność, kiedy wskutek stresu związanego z zatrzymaniem i przeszukaniem został nieprzytomny przewieziony do szpitala. Ogromnie bulwersujące jest także to, że do zatrzymania doszło w przeddzień posiedzenia aresztowego klienta kancelarii, co sugeruje także cel uniemożliwienia stawienia się przed adwokata na posiedzeniu aresztowym i podjęcia obrony.