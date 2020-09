Szukał praktycznych rozwiązań problemów - postać dr Witolda Jurcewicza wspomina Witold Daniłowicz

Był radcą prawnym, który rozpoczął karierę zawodową jako pracownik naukowy PAN, a później pracował jako radca prawny w przedsiębiorstwach państwowych. Po transformacji 1989 r. związał się z jedną z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawniczych, które otworzyły biuro w Polsce – Vinson & Elkins. Później przeszedł do White & Case, z którą był związany jako partner przez kolejnych 20 lat. Następnie wraz z kilkoma kolegami założył własną kancelarię, która po kilku latach połączyła się z warszawskim biurem kancelarii Noerr.

Dr Jurcewicz był prawnikiem wszechstronnym. Prowadził zarówno transakcje, jak i procesy. W transakcjach dał się poznać jako wytrawny negocjator, który znajdował uznanie zarówno swoich klientów, jak i drugiej strony. Wynikało to przede wszystkim z jego niekonfrontacyjnego podejścia do negocjacji i umiejętności znajdywania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Poza fuzjami i przejęciami specjalizował się także w transakcjach na rynku kapitałowym. By jednym z współtwórców tzw. ładu korporacyjnego, czyli dobrych praktyk na rynku kapitałowym.