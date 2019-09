Nieomylność partyjnych planistów

Przedsiębiorcy znajdą w programie PiS zapowiedź głębokiej reformy systemu podatkowego i oddzielnych ustaw o opodatkowaniu dochodów z pracy, działalności gospodarczej i kapitałowych. Przy okazji ma nastąpić „zbliżenie do siebie systemów podatkowego i ubezpieczeń społecznych". Brzmi to jak come back jednolitej daniny, która mogłaby się stać zasłoną dymną do podwyżki składek ZUS. Skądś przecież trzeba wziąć miliardy na 13. i 14. emerytury.