Miliardy z private equity na cyfrowe przedsięwzięcia

Znajduje to odbicie w liczbach, jak wyliczyła bowiem firma konsultingowa Bain & Company, odsetek transakcji związanych z cyberbiznesem na niepublicznym rynku kapitałowym wzrósł z 20 proc. tego rynku w 2010 r. do 32 proc. w 2019. A w pierwszej połowie 2020 udział ten zwiększył się do 36 proc. transakcji private equity.

Giełdowy debiut Allegro powinien nie tylko przełożyć się na zyski dla tej firmy i jej akcjonariuszy, lecz także przyciągnąć zainteresowanie inwestorów do modeli e-commerce oraz skłonić następne spółki z tej branży do wchodzenia na stołeczny parkiet. Znaczenie tego wydarzenia dla polskiego rynku kapitałowego i GPW można porównać do roli, jaką w ożywieniu Börse Frankfurt odegrały debiuty platformy do obsługi nieruchomości Scout24 i odzieżowego Zalando, czy też pojawienie się Google na NASDAQ.