Tomasz Pietryga: O jedną piosenkę za daleko

Prezydent Warszawy każdego dnia udowadnia jednak, że liderem to może chętnie by został, ale niekoniecznie wkładając w to wysiłek. Zniknął po wyborach na „zasłużone wakacje", kiedy był jako polityk na fali wznoszącej. Ogłoszenie powstania ruchu społecznego miało ostry przekaz, ale zabrakło wizji Polski. To wprawiło wielu jego wyborców w konsternację. Po nieszczęsnej awarii Czajki prezydent znalazł się w wizerunkowej defensywie. A wątpliwości, czy aby na pewno jest właściwą osobą, by stanąć na czele rewolucji, która obali PiS, zwiększyły się.