Ożenek venture capital z crowdfundingiem

Wtedy relatywnie łatwo pozyskują środki w dużej skali z funduszy zachodnich (te w pierwszym półroczu 2021 r. zapewniły 44 proc. kapitału pozyskanego przez polskie startupy). Wcześniej muszą działać w małych zespołach i limitować eksperymentowanie (a w innowacjach to one mogą się okazać źródłem przełomu). Zmniejsza to dopływ przełomowych koncepcji do „lejka" VC, co częściowo tłumaczy, dlaczego w gronie 750 spółek posiadających status unicorna (nienotowanego na giełdzie startupu, którego wartość po kilku latach od uruchomienia osiągnęła 1 mld dol.) nie ma ani jednej z Polski.