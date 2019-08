Pijani kierowcy: potencjalne i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu na drodze

Kazus Froga skłonił karnistów do bliższego przyjrzenia się art. 174 k.k., traktowanemu wcześniej po macoszemu. Mówi o sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Słowo „katastrofa" musi być rozumiane ściśle jako zdarzenie opisane w art. 173 k.k. – o konieczności łącznego odczytywania obu przepisów decydują zasady wykładni. Katastrofą jest więc zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Pytanie o przekształcenie brawurowej jazdy samochodem w bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy powróciło na kanwie kazusu dziennikarza Kamila Durczoka. Modelowo mamy do czynienia z następującym przypadkiem: kierowca w stanie nietrzeźwości porusza się masywnym pojazdem osobowym po drodze publicznej, pokonując z dużą prędkością wielokilometrową trasę. Na określonym odcinku drogi wjeżdża w pachołek oddzielający przeciwległe pasy ruchu, tak że kierujący pojazdem jadącym z naprzeciwka wykonuje manewr obronny, by uniknąć zderzenia. Samochód sprawcy zatrzymuje się po wystrzeleniu poduszek powietrznych.

Nie ma wątpliwości, że w opisanych okolicznościach nie zaistniała katastrofa ani wypadek drogowy z pkt 1 i 2. Do sprowadzenia zagrożenia katastrofy (pkt 3), jak ustaliliśmy, konieczne byłoby jednoczesne zagrożenie zdrowiu lub życiu wielu osób. „Czasoprzestrzenne rozliczenie sytuacji" należy do biegłych, którzy powinny ustalić, czy niebezpieczny manewr mógł się zakończyć stworzeniem zagrożenia dla wielu osób, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj i prędkości pojazdów, technikę jazdy, warunki panujące na drodze. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego znamię „wiele osób" nie precyzuje ich dokładniej liczby: o tym, czy sprawca naraził relatywnie wiele czy niewiele osób, decyduje kompleksowa ocena sytuacji w kontekście realnego zagrożenia, do jakiego mogło dojść na danej drodze (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2017 r., sygn. III KK 196/16, z glosą N. Szabatowskiej, W. Płóciennika, M. Małeckiego, „Orzecznictwo Sądów Polskich" 2018, nr 3).