Łukasz Węgrzyn: Odporność cyfrowa na wyższym poziomie - o unijnym rozporządzeniu DORA

Zawarte w DORA wymagania związane z relacją z dostawcami usług ICT to najbardziej obszerny i precyzyjny opis regulujący obszar współpracy z dostawcami tych usług w dotychczasowych regulacjach dotyczących sektora finansowego. Wymagania odnoszą się zarówno do etapu wyboru dostawców na etapie procesów zakupowych, przez precyzyjne wymagania co do kształtu postanowień umowy z dostawcami usług ICT, kończąc na opisaniu wymagań co do kształtu scenariusza zakończenia współpracy oraz przeprowadzenia tzw. okresu przejściowego w relacji z dostawcą usług ICT.

Co ważne, DORA nakłada na podmioty finansowe obowiązek przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka co do okoliczności, czy zawarcie umowy z konkretnym zewnętrznym dostawcą usług ICT może doprowadzić do nadmiernego uzależnienia się od dostarczanych przez niego usług. DORA jest aktualnie na etapie projektu. Datę jego finalnej publikacji przewidziano na 2022 rok. Po publikacji rozporządzenia podmioty sektora finansowego otrzymają 12–18 miesięcy na dostosowanie się do wymagań. Mamy do czynienia z kierunkową zmianą w podejściu do regulowania obszaru bezpieczeństwa operacyjnego, która w sposób trwały odbije się na sposobie zarządzania bezpieczeństwem sektora finansowego. Przewidziana w DORA naczelna zasada odpowiedzialności zarządu za bezpie- czeństwo operacyjne podmiotów finansowych będzie miała wpływ na rolę i znaczenie osób zarządzających obszarem bezpieczeństwa ICT w strukturach zarządu oraz całej organizacji. Szczególnie, że nie chodzi już tylko o zwiększenie rezerw bezpieczeństwa (podejście ilościowe), ale o realizację szeregu konkretnych wymagań (podejście jakościowe), za które odpowiedzialność ostatecznie ponosi zarząd. Określone przez DORA wymagania względem dostawców usług ICT, w tym wymagania co do kształtu umów zawieranych z tymi podmiotami, wymuszą nowe spojrzenie na kontraktowe uregulowania co do odpowiedzialności za skutki ataków, definicji błędów i podatności, obowiązków informacyjnych czy testowania odporności systemów.