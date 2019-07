Mariusz Korpalski: jak banki pogrążają ludzi

Sąd uznał umowy kredytowe za nieważne na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego jako sprzeczne z dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego). Umowy kredytów indeksowanych do waluty obcej służyły sfinansowaniu inwestycji na rynku finansowym. Taki „wehikuł inwestycyjny" obciążał klienta nie tylko ryzykiem walutowym, ale i inwestycyjnym. Klient ryzykował utratę zarówno oszczędności, jak i środków z kredytu. Z drugiej strony ryzykował utratę wartości zabezpieczenia kredytów i wzrost wartości zadłużenia kredytowego. Pewne miało być tylko to, że kredyt będzie do spłaty po bieżących kursach wskazywanych przez bank w tabeli kursowej.

Sąd uznał, że bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych zarówno co do ryzyka walutowego (ciążących na nim na podstawie dyrektywy 93/13/EWG), jak i co do ryzyka inwestycyjnego (na podstawie dyrektywy 2004/39/WE, tzw. MiFID). Ponadto stwierdził, że ryzyko inwestycyjne jest niesymetrycznie rozłożone, i przyjął to za dodatkową przesłankę nieważności. Do tych wniosków sąd doszedł w oparciu o orzecznictwo SN dotyczące dyrektywy MiFID w zakresie opcji walutowych.