Andrzej Nogal: Warszawska rada adwokacka - jak zarobić na epidemii

A jak na kryzys zareagowały władze warszawskiej Rady Adwokackiej? Dysponują przecież wielomilionową (ok. 10 mln zł) nadwyżką z lat ubiegłych oraz uzyskali ze zwolnienia ze składki na rzecz NRA dalsze 700.000 zł. Myliłby się ten, kto by uznał, że ORA podjęła uchwałę o zwolnieniu adwokatów ze składek w tym okresie. Są one nadal pobierane w pełnej wysokości. Podjęta została jedynie decyzja o przyznaniu dodatkowych środków komisji pomocy koleżeńskiej, zajmującej się przyznawaniem zapomóg adwokatom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Oczywiście, komisja ta nadal będzie przyznawała zgodnie ze swoim regulaminem środki wyłącznie najuboższym adwokatom i ci, którzy mają opory moralne przed zwracaniem się o taką pomoc społeczną nie skorzystają z niej. Jakby nie patrzeć, używanie słowa „zapomoga" jest stygmatyzujące i kojarzy się ogółowi adwokatów z korzystaniem z pomocy społecznej. Zainteresowanie jest więc marginalne, co jest na rękę dziekanowi. W razie niewykorzystania środki pozostaną w kasie ORA. Inną decyzją, rzekomo antykryzysową, ORA było przeznaczenie pewnej kwoty na pokrycie ubytków związanych ze zwolnienia aplikantów z kosztów szkolenia. To oznacza jednak, że pieniądze nadal pozostają w kasie ORA!