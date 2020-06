Czas na reSTART

„(...) Koronawirus wywrócił dotychczasowy ład, niosąc widmo kryzysu na niespotykaną i niemożliwą do przewidzenia skalę. (...) Dziś wiemy na pewno, że aby poradzić sobie ze skutkami pandemii, potrzebne są trwałe zmiany i mądry restart polityki publicznej. Potrzebne są działania, które pozwolą nam nie tylko utrzymać miejsca pracy, ale ograniczą zmiany klimatu" – czytamy w liście otwartym adresowanym do decydentów – rządu, prezydenta, prezydentek i prezydentów miast, a także do prezesek i prezesów firm.

Czym według sygnatariuszy jest mądry restart gospodarki? To decyzje, inwestycje i działania, które prowadzą do budowania miejsc pracy, firm, miast i gospodarki przyjaznej dla człowieka, ale i klimatu. Sygnatariusze apelują m.in. o to, by tworzyć miejsca pracy w sektorach mających przyszłość, wspierać inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i rozwijające energetykę odnawialną, wzmacniać działania dążące do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wspierać niskoemisyjny transport, dbać o społeczności i grupy szczególnie narażone, inwestować w przestrzeń zieloną, powstrzymując dewastację środowiska, z szacunkiem traktując zasoby wody i przyrodę.