Stanisław Gomułka: Inflacja rośnie. Co zrobiłbym na miejscu RPP?

Wskaźnik inflacji to jedna z najważniejszych informacji dla konsumentów. Wskazuje przede wszystkim, jaką realną wartość mają nasze pieniądze. Im wyższa inflacja (szybszy wzrost cen), tym gorzej dla naszych oszczędności. Według najnowszych danych inflacja w Polsce wzrosła do 4,2 proc. To duży wzrost w porównaniu z marcową stopą, która wyniosła 3,2 proc.

